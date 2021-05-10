قدّم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد لمحة شاملة عن وضعية قطاع الصحة العمومية في جميع المجالات.

وقد تم تخصيص جلسة للاستماع مع أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية للنظر في العديد من القضايا الراهنة، كالوضع الاجتماعي والمهني، تطور الوضعية الوبائية والوسائل الإستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها وتسييرها، وكذا المسائل المرتبطة بتحسين شروط التكفل بالمواطنين.

وجاء في بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الإثنين، أن أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ذكروا باهتماماتهم الاجتماعية والمهنية والتحديات التي يواجهونها في الميدان. كما رحبوا، في هذا الشأن، بالحوار والتشاور اللذان دعا إليهما رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

ووجه الوزير خلال هذه الجلسة، تعليماته للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة ورفع تقرير عن سير العمل في كل ملف.