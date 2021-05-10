غيب الموت، اليوم الإثنين، الموسيقار المصري، عبده داغر، عن عمر 85 عاما، حسبما أعلنت ابنته مصممة الأزياء، ماجدة داغر. وكتبت داغر في منشور عبر حسابها على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أبويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا بابا أرجو الدعاء".

ونعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، الراحل عبده داغر، بقولها في بيان رسمي إن "عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة".

وأشارت إلى أن داغر "امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها"، وأنه خلق أسلوبا مميزا في العزف تحول إلى منهج علميا يتم تدريسه في ألمانيا". وقدمت وزيرة الثقافة المصرية العزاء لأسرة عبده داغر وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وولد الموسيقار عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وتعلم العزف على آلة العود في سن السابعة ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، ليعمل بعدها عازفا في فرق العديد من كبار المطربين المصريين، مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب.

وأسس الراحل مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وتولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا، وحاز على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وألف الراحل عبده داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب والنيل وليالي زمان وابتهالات والمشربية وأختانون والريشة والكمان ومصر".