أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها.

وقال الوزير صبري بوقدوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "مكالمة هاتفية مع أخي محمد جواد ظريف، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولنا خلالها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكذا عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها".