أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قبول قوائم المترشحين بنسبة 60 بالمائة عبر ولايات الوطن بعد غربلتها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وانتقد بلعيد طريقة إقصاء بعض الأسماء من قائمة المترشحين، بسبب ما أسماه تجاوزات تتعلق بغياب السند القانوني لهذا القرار.

واعتبر رئيس جبهة المستقبل، اليوم الإثنين، في فوروم الإذاعة أن التحفظ على بعض الأسماء لقياديين من الحزب، جاء بعيدا عن شبهة المال الفاسد وقد تم الطعن لدى المحكمة الإدارية التي قضت باسترداد بعض الأسماء، بينما رفضت البعض الآخر في عدد من الولايات بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات التي انتقدها المتحدث لاحتمالها اجتهادات القاضي.

وقال ضيف الفوروم إن قواعد الحزب على مستوى الولايات وحدها من وضعت قوائم المترشحين مراعية في ذلك التركيبة البشرية وخصوصية كل ولاية متوقعا تحقيق التفاف شعبي حول قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية.

وأبرز بلعيد أننا حققنا خطوة هامة باستحداث سلطة تسهر على تسيير الانتخابات موضحا أن مسيرة نضال حزبه متواصلة حتى تكون هذه السلطة منتخبة في الدساتير القادمة.

وأضاف ضيف الفوروم أن الشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب أن تجسد من خلال التنسيق والتشاور الدائمين لتنظيم العملية الانتخابية بطريقة شفافة في ظل المعطيات الجديدة التي أملاها هذا الموعد الانتخابي والذي سيجرى بقانون انتخابات جديد وميكانزمات جديدة سيتمخض عنها برلمان شرعي.