أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم مقررات الاستفادة ومفاتيح 5000 سكن من مختلف الصيغ.

وفي تصريح للصحافة، قال عبد العزيز جراد، إن تسليم السكنات للمواطنين "واجب وطني تجاه كل الجزائريين والجزائريات"، مشيرا إلى أن العملية تعد من "المواقف المشرفة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وعد في برنامجه أن السكن هو أساس العدالة الاجتماعية في بلادنا".

وعاين الوزير الأول بعض الشقق المعنية بالتسليم، إلى جانب المرافق الملحقة بها ومساحات اللعب، أين أكد على ضرورة الاعتماد على المواد الأولية المحلية ودعم الاعتماد على الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر بنحو 3000 سكن للبيع بالإيجار في كل من مواقع الرغاية قريشي (1400 وحدة) والدرموش ببرج البحري (600 وحدة) وحي فايزي ببرج البحري (473 وحدة) وأولاد فايت (417 وحدة من بين 1500 وحدة).

إلى جانب ذلك، تم توزيع 562 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري بمواقع سمروني بأولاد فايت و والروخي بالسويدانية إلى جانب 1513 وحدة ترقوي عمومي بـ"بلاطو" شرق أولاد فايت. وتم تزويد هذه المواقع بمختلف التجهيزات المدرسية والمرافق والتجهيزات المحافظة على البيئة والمقتصدة للطاقة.

وبلغت نسبة السكنات التي انتهت الأشغال بها أو لا تزال في طور الانجاز 70 بالمائة من البرنامج الوطني للسكن الحالي والرامي لإنجاز أكثر من 1.2 مليون وحدة، حسبما كشفته حصيلة تم عرضها الإثنين خلال زيارة للوزير الأول عبد العزيز جراد لمشاريع سكنية بالعاصمة.

وتظهر الحصيلة التي أعدتها وزارة السكن والعمران والمدينة، أنه من إجمالي 1.239.201 وحدة مبرمجة (بعد تسجيل برامج إضافية في 2020 و2021 قوامها 218.801)، تم الانتهاء من إنجاز 199.753 وحدة (16 بالمائة من البرنامج) في 2020/2021 بينما تتواصل الأشغال على مستوى 667.727 وحدة أخرى (54 بالمائة من البرنامج).

ويبلغ عدد السكنات المبرمجة والتي لم يتم الانطلاق فيها بعد 371.721 وحدة، أي 30 بالمائة من إجمالي البرنامج المسطر، حسب نفس الحصيلة.

وبخصوص توزع هذا البرنامج على الحصص، تشير الحصيلة إلى برمجة 397.393 وحدة بصيغة البيع بالايجار "عدل" منها 308.647 طور الانجاز و60.126 انتهت بها الأشغال، بينما تمت برمجة 226.104 وحدة بصيغة العمومي الايجاري (الاجتماعي) من بينها 151.087 وحدة طور الانجاز 56.493 وحدة انتهت الأشغال بها.

ووفقا لنفس المصدر، فإن عدد السكنات العمومية الإيجارية منتهية الأشغال وغير المسلمة إلى غاية 25 ابريل الماضي بلغ 66.838 وحدة (وهو الرقم التي يشمل أيضا سكنات انتهت الأشغال بها قبل 2020).

وبخصوص حصيلة البرامج المسلمة في 2020-2021، فقد بلغ عددها 233.910 وحدة، حسب المصدر ذاته.

وبالجزائر العاصمة لوحدها، تظهر حصيلة أعدتها الولاية أن إجمالي البرنامج المقرر بها يقدر بـ 174.105 وحدة من بينها 114.145 بصيغة البيع بالايجار و18.085 سكن عمومي ايجاري و14.321 سكن ترقوي عمومي و13.075 سكن اجتماعي تساهمي و13.203 سكن ترقوي مدعم و1.276 سكن يشرف عليه الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

ومن إجمالي هذا البرنامج، يجري انجاز 137.681 وحدة أي 80 بالمائة من السكنات المبرمجة بولاية الجزائر مقابل استلام 10.794 وحدة (6 بالمائة من البرنامج).

ولم يتم الانطلاق بعد في 12.545 وحدة (7 بالمائة) حسب الحصيلة التي تظهر أيضا توقف الأشغال على مستوى 12.085 وحدة (7 بالمائة).