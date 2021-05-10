وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة عيد الفطر المبارك لتأمين مختلف المناطق والفضاءات وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان لذات المصالح.

وجاء في البيان أنه ومن أجل تهيئة الأجواء الأمنية للمواطنين قصد السماح لهم بقضاء عيد الفطر المبارك في سكينة وطمأنينة، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بهذه المناسبة لتأمين مختلف المناطق والفضاءات وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة وهذا بتسخير جميع الوحدات، من أجل ضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

ويعتمد مخطط الدرك الوطني الموضوع لهذه المناسبة، يضيف المصدر، على "العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية" خاصة في المناطق المعزولة مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة حيث تهدف هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام والسكينة والصحة العموميين ناهيك عن السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة.

كما تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني، "لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا"، لاسيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة ووضع نقاط مراقبة مع تدعيمها بالتشكيلات الجوية، يقول البيان.

وأفادت قيادة الدرك الوطني، في بيانها، بأن "عيد الفطر المبارك لهذه السنة يحل على الجزائر وهي تواصل بذل الجهود في سبيل مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته السلبية على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال جملة التدابير الوقائية المتخذة للتصدي لهذه الجائحة وغيرها من الترتيبات التطبيقية المصاحبة بهدف تحقيق سلامة المواطنين وحماية الصحة العمومية".