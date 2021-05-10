وصل، خلال 48 ساعة الماضية 30 قارباً محملين بمهاجرين جزائريين، إلى ساحل ألميريا الإسباني.ولم تحدد السلطات عدد من كانوا على متن هذه القوارب.

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، أن أكثر من 30 قاربا لمهاجرين جزائريين غير شرعيين وصلوا إلى ساحل ألميريا في إسبانيا، في غضون 48 ساعة فقط، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ونقلاً عن المصدر ذاته، أشار روبن بوليدو، المتخصص في سياسة الهجرة، إلى أن "أكثر من 150 قارباً وصلوا منذ بداية العام الجاري إلى إسبانيا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة ".