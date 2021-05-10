لسنوات استمرت الخرافة الشائعة بأن توصيل هاتفك الذكي بالشحن أثناء النوم سيضر ببطارية الهاتف، ورغم أن العديد من الأشخاص يفعلون ذلك على أي حال فإن آخرين يحذرون من أن شحن هاتف مشحون بالكامل بالفعل سيُهدر سعة بطاريته.

في حين أن هذه المخاوف قد تكون منطقية مع البطاريات منذ سنوات، إلا أنها مبالغ فيها اليوم في عصر الهواتف الذكية. إليك حقيقة هذه الخرافة، وما الجوانب السلبية الأخرى لترك هاتفك متصلاً بالشحن طوال الليل:

1.بطاريات الهواتف الذكية مختلفة:

وفقاً لـ PC Mag، على عكس بطاريات الهواتف المحمولة في الماضي تم تصميم الهواتف الذكية برقائق حماية إضافية بالداخل، هذه الرقائق قادرة على اكتشاف متى تصل سعة بطارية الليثيوم الداخلية إلى 100%، بمجرد حدوث ذلك تُنبه الشريحة الجهاز لإيقاف الشحن، على الرغم من أنه لا يزال متصلاً.

فيما يتعلق بالتآكل التدريجي لعمر البطارية، ما يجب فهمه هو أن بطاريات الهاتف في حالة تدهور مستمر، النوم أثناء شحن الهاتف طوال الليل لن يُحدث فرقاً ملحوظاً في العملية، ذلك لأن الهواتف الذكية الحديثة مصممة بحيث لا تستوعب تياراً أكثر مما هو ضروري لشحنها بالكامل.

لذلك، بشرط أن يكون الهاتف المعني قد تم شراؤه من بائع تجزئة شرعي ومعتمد، يجب ألا يكون هناك خطر في ترك الهاتف يشحن طوال الليل.

2.عدد دورات الشحن هو ما يهم:

يقول كايل وينز، رئيس شركة iFixit، لموقع INSIDER: "إن توصيل هاتفك ليلاً لا يقلل من طاقة البطارية، الأمر كله يتعلق بعدد الدورات وكيفية استخدامك للبطارية بالفعل، ومقدار العمل الذي تقوم به البطارية".

المقصود بعدد الدورات هو عدد الشحنات الكاملة التي يمكن للهاتف الذكي التعامل معها قبل تدهور بطاريته بشكل كبير، على سبيل المثال، إذا قمت باستنزاف بطارية الهاتف في منتصف الطريق ثم أعدت شحن تلك السعة نصف الفارغة فإن ذلك يستغرق نصف دورة.

يقول وينز إن بطارية الهاتف الذكي النموذجية ستحصل على حوالي 400 دورة شحن، ما يساعد الجهاز على الاستمرار لمدة عام ونصف العام على الأقل، ويمكن أن يستمر بعضها بعد ذلك.

لكن ترك هاتفك في الشاحن طوال الليل، حتى عندما يكون مشحوناً بالكامل، لن يفعل الكثير لتغيير عدد المرات التي تعمل فيها بطاريته خلال الدورات، والتي يتم استنزافها بمجرد استخدام الهاتف.

3.لكن البطاريات قد تتقادم كيميائياً:

هناك بعض المخاطر في ترك هاتفك الذكي متصلاً بالشاحن طوال الليل. وفقاً لموقع PC Mag ، بمجرد شحنه بالكامل سيستمر هاتفك في الانخفاض إلى 99%، وبما أنه متصل بمصدر طاقة فإنه سيحاول تلقائياً تجديد تلك الطاقة المفقودة احتياطياً بنسبة تصل إلى 100%.

وفقاً لموقع USA Today، عندما تكون بطاريتك ممتلئة وتنخفض إلى 99% فإنها ستستهلك المزيد من الطاقة لتعود إلى 100%. من المهم أن تضع في اعتبارك أن بطاريات الليثيوم تتقادم كيميائياً، لذلك تستهلك هذه الطاقة المستمرة عمر البطارية. هذا يعني أنه بمرور الوقت ستحتفظ بشحنة أقل مما كانت عليه عندما تم شراؤها لأول مرة.

لحسن الحظ، هناك طرق لمكافحة هذه المشكلة، فهناك مؤقتات الإغلاق التلقائي المتاحة للشراء، والتي تسمح لك بتعيين مقدار الوقت الذي تريد شحن هاتفك فيه أثناء نومك. يمكنك أيضاً التحقق مرة أخرى من ضبط هاتفك على "شحن البطارية المحسن" في إعدادات جهازك. سيؤدي هذا إلى إيقاف تدفق الطاقة بمجرد وصول جهازك إلى 100%. وإذا كنت من النوع الذي يستيقظ بشكل عام في منتصف الليل فتحقق من هاتفك وقم بفصله.

4.ارتفاع درجة حرارة الهاتف:

أحد المخاطر التي قد تكون موجودة عند ترك هاتفك الذكي متصلاً بالشاحن طوال الليل هو درجة الحرارة. كما تحذر Apple على موقعها على الإنترنت، يمكن أن تتدهور بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية الحديثة بسبب الحرارة الشديدة، رغم أن هذا شيء يجب الانتباه إليه بغض النظر عن وقت إعادة شحن جهازك.

5.عدم الشحن بالكامل:

أما إذا كان هاتفك لا يشحن فوق نقطة معينة أو ينطفئ بنسبة مئوية أعلى قليلاً من الصفر، فقد تحتاج إلى الحصول على بطارية بديلة، لكن يمكنك أيضاً محاولة تفريغ جهازك حتى 0% من الشحن، ثم تعبئته مرة أخرى. سيؤدي هذا إلى "إعادة معايرة" العداد الداخلي للبطارية بشكل فعال.