تتساءل الكثير من النساء هل يجب أن أقوم بغسل كل الطعام جيدا قبل تناوله، أم أن هناك أطعمة لا تحتاج إلى الغسل، حيث أنها قد تتحول من غذاء إلى مصدر سموم قاتلة.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن غسل الطعام قبل تناوله فكرة جيدة دوما، لكن خبراء مركز "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصصين يؤكدون أن تلك ليست الفكرة الصحيحة دائما، فهناك أطعمة قد تكون قاتلة إن لم يتم غسلها، وأخرى إن تم غسلها. ويقدم الخبراء عددا من النصائح حول هذا الأمر، جاءت على النحو الآتي:

لا تغسل اللحم قبل الطهي:

تعتقد النساء أنه يجب غسل أو شطف الدواجن النيئة ولحم البقر ولحم الضأن أو لحم العجل قبل الطهي، ولكن هذا ليس ضروريًا في الواقع، لأنه سيتم قتل أي بكتيريا قد تكون عليها أثناء عملية الطهي، وفي الواقع، غسل اللحم قبل طهيه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

عند شطف اللحوم النيئة، يمكن أن تنتشر البكتيريا على عناصر أخرى في مطبخك، وتنتشر في الأطعمة والأواني والأسطح الأخرى. هذا ما نسميه التلوث المتبادل، ما قد يسبب التسمم أو انتقال عدوى.

لا تغسل البيض:

نفس الشيء المطبق على اللحوم يندرج على البيض، لأنه يتم غسل البيض أثناء عملية تصنيع البيض التجاري، وتحدد اللوائح العالمية الإجراءات والمنظفات التي يمكن استخدامها.

وأي معاملة أخرى، مثل الغسيل أو الشطف، تزيد فقط من خطر انتقال التلوث، خاصةً إذا تعرضت القشرة للتشقق.

غسل الثمار والخضروات:

الثمار والفواكه والخضراوات قصة مختلفة، فقبل تناول الفواكه والخضروات الطازجة أو تحضيرها، يتم غسلها تحت الماء الجاري البارد لإزالة أي أوساخ أو بكتيريا عالقة.

وإذا كان للعنصر سطح صلب، مثل التفاح أو البطاطس، فلا بأس من فرك السطح بفرشاة.

لكن لن يتم غسل الفاكهة أو الخضار بالمنظفات أو الصابون، فهذه المنتجات ليست آمنة للاستخدام في الأطعمة، لأنك قد ينتهي بك الأمر بتناولها، وتعرضك للتسمم وربما الوفاة.

قومي بتبريد أي قطع طازجة على الفور (مثل السلطة أو الفاكهة)، حتى تحافظ على جودتها وسلامتها.

لا تنقعي اللحم في الماء المالح:

تستخدم بعض النساء فكرة نقع اللحم في الماء البارد في محاولة لإزالة البكتيريا، لكن لا ينصح بها لأنها في الحقيقة لا تفعل أي شيء للبكتيريا أو الجراثيم على اللحم.

وإذا اخترت نقع اللحم في الماء المالح (لأي سبب كان)، فاتخذ تدابير لتجنب انتقال التلوث وتأكد من نقع اللحم في الثلاجة.

ويتم غسل اليدين لمنع انتقال التلوث بعد التعامل مع اللحوم النيئة، حيث يعتبر غسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن أو عبواتها ضرورة مطلقة، لأن أي شيء تلمسه بعد ذلك قد يتلوث.

بمعنى آخر، يمكن أن تمرض عن طريق التقاط قطعة من الفاكهة وتناولها بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن.

لا تغسلي أسطح المناضد والأحواض بالماء الساخن والصابون لمنع انتقال التلوث من اللحوم النيئة أو عصارة الدواجن، لأنه لا يتسبب هذا في التخلص من التلوث، ولكن لمزيد من الحماية، يمكنك التعقيم بمزيج من المبيض الكلور والماء (ملعقة كبيرة من مبيض الكلور السائل غير المعطر لكل جالون من الماء).

لا تعيدي استخدام أي أواني طبخ تم استخدامها على اللحوم النيئة

احتفظي بألواح التقطيع واتركيها بعيدًا عن أي منطقة لتحضير اللحوم النيئة.