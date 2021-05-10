نبهت صفحة "طريقي" الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الإثنين، إلى المقاطع السوداء والتي تشكل خطرا على حركة المرور في الطريق السيار شرق ـ غرب وبعض الطرق الوطنية الأخرى.

وتطرقت "طريقي" اليوم إلى المقاطع السوداء للطريق السيار في شطره العابر لولاية البويرة والطرق الوطنية التي تعبر تراب هذه الولاية التابعة لمنطقة الوسط.

وأوضحت الصفحة في هذا السياق أن هناك خمس مقاطع سوداء تمثل خطرا على حركة المرور عبر الطريق السيار في ولاية البويرة وهي جسر بن هارون ببلدية الجباحية، حيث يشكل منحدرا خطيرا والنقطة السوداء الثانية توجد على مستوى نفق عين شريكي بنفس البلدية حيث يشكل أيضا منحدرا خطيرا أما النقطة السوداء الثالثة فتوجد على مستوى.قرية تاملاحت في بلدية أحنيف حيث يوجد منعرج خطير يتطلب من سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر عند عبوره.

وأشار ذات المصدر إلى وجود نقطتين سوداوين بالطريق السيار وبنفس الولاية تقعان ببلدية بودربالة وتتمثل في منحدر خطير يسمى درابلية، وبلدية الأصنام عند منطقة الصابا التي يوجد بها منحدر خطير كذلك.

كما توجد مقاطع سوداء أخرى على مستوى الطرق الوطنية العابرة لولاية البويرة ذكرت منها صفحة "طريقي" الطريق الوطني رقم 08 على مستوى قرية لشواف ببلدية ديرة لوجود منعرج خطير والطريق الوطني رقم 18 على مستوى قرية طالب ساعد في بلدية عين العلوي حيث يوجد منعرج خطير، وبنفس الطريق يوجد منعرج خطير كذلك بالقرب من محطة الوقود الواقعة ببلدية عين الحجر.

أما على مستوى الطريق الوطني رقم 05 فتوجد نقطتان خطيرتان الأولى تتمثل في منعرج خطير على مستوى بلدية عمر والثانية تتمثل في ممهلات مفترق الطرق على مستوى قرية بومية بذات البلدية.

ودعت الصفحة لتفادي حوادث المرور السائقين إلى توخي الحيطة والحذر مع التقيد بقواعد السياقة السليمة.