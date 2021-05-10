لم يسبق أن تم تداول أسماء مؤسسات من القطاعين العام والخاص في تعليمة من مصدر رفيع المستوى بخصوص ما وصف بأخطاء تسييرية "لا تغتفر" إن لم تصحح تعتبر "خيانة".

التعليمة الموجهة من قبل رئيس الجمهورية للوزير الأول وأعضاء الحكومة تذكر بالاسم ثلاث مؤسسات هي الشركة الجزائرية للتأمين " SAA" والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR وأيضا متعامل الهاتف النقال Djezzy .

حسب ما ورد في التعليمة فإن هذه الأخيرة أبرمت صفقات مع شركات ودول لها عداوة مع الجزائر.

وحسب معلومات شبه مؤكدة فإن الشركتين العموميتين أبرمتا عقدا مع شركة مغربية لاقتناء نظام معلوماتي لتسيير ملفات الزبائن، ما جعل رئيس الجمهورية يشير في تعليمته أن هذه التعاملات "تضع معلومات حساسة تخص الجزائريين والأمن الوطني" في يد جهات أجنبية.

أما بخصوص متعامل الهاتف النقال، فأشارت التعليمة ذاتها إلى أنها أوكلت حملاتها الإشهارية لوكالة مقربة من لوبيات عدائية للجزائر.