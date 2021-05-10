حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية في بعض الجهات على عدة ولايات بغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن رياحا قوية ستهب اليوم على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم والشلف، الأغواط، بسكرة، بشار، الجلفة، المسيلة، البيض، النعامة، غرداية، المغير وأولاد جلال.

وأضاف ذات المصدر أن سرعة الرياح التي تكون بداية من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صبيحة يوم غد الثلاثاء قد تتعدى 60 كلم في الساعة.