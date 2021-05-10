ثمّن سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، مساء اليوم الأحد، موقف الجزائر عقب اعتداءات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين، مُضيفًا أن "موقف الجزائر وشعبها موقف ثابت عظيم وداعم ومميز وغير متردد طوال الوقت".

وقال سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، في تصريح له للتلفزيون الجزائري، إن "الشعب الجزائري يُشارك الشعب الفلسطيني هُمومه وعقيدته”، مُضيفًا في “موقف الجزائر عظيم وداعم ومميز وغير متردد ماديًا ومعنويًا وإعلاميًا"،

أمّا بخصوص الموقف العربي من القضية الفلسطينية أضاف السفير "نتمنى تراجع بعض الأنظمة العربية عمّا أقدمت عليه وهو ما شجع الكيان الصهيوني على الاعتداء المتواصل على الشعب الفلسطيني"، مُشيرًا أن فلسطين "تحتاج لدعم ومواقف عملية الأمتين العربية والإسلامية باعتبارهما الجهتين الأساسين المعنيتين بالقدس الشريف".