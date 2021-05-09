كشفت مديرة الاتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) فراح عمراوي، أن محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة للمؤسسة ستبقى مفتوحة أمام الجزائريين يومي عيد الفطر المبارك .

وأكدت عمراوي، في تصريح للموقع التلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، أن "محطات توزيع المنتجات النفطية سيكون مضمونا عبر جميع شبكة محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة لنفطال في النهار وكذا في الليل (24 سا/24سا) عبر التراب الوطني".

وأوضحت مديرة الاتصال والعلاقات العامة، أن مؤسسة "نفطال" اتخذت في هذا الخصوص جميع الوسائل المادية والبشرية، لضمان وفرة المشتقات البترولية لزبائنها عبر كافة محطات الخدمات التابعة لها والمنتشرة عبر كامل الوطن .

وفي نفس الإطار دعت المتحدثة المواطنين إلى عدم التجمع وتشكيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل عيد الفطر المبارك .