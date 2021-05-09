أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية إبراهيم مراد اليوم الأحد من بلدية تمالوس "60 كلم غرب سكيكدة" بأن "العمل جار قصد إيجاد حلول ملائمة وقانونية لمشكل العقار المخصص لاحتضان السكنات الريفية والمشاريع العمومية بمناطق الظل عبر الوطن".

وأوضح مراد في لقاء مع وسائل الإعلام على هامش إعطائه إشارة انطلاق مشروع ترميم المدرسة الابتدائية بالمنطقة النائية "سرى الحنش" بذات البلدية وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية دامت يومين بأن "العائق المتعلق بالعقار مطروح على مستوى كل الولايات عبر الوطن" مضيفا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "على علم بكل صغيرة وكبيرة بشأن هذا المشكل".

وذكر المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بأن "العمل الجاري لإيجاد الحلول الملائمة والقانونية لهذا المشكل مع احترام الإجراءات سيكون من خلال رفع بعض اللبس المتعلق بالطبيعة القانونية للأوعية العقارية الغابية من جهة كما سيكون أيضا برفع العوائق المفتعلة أحيانا أخرى".

وخلال لقائه بمواطني المناطق النائية التي زارها اليوم والتي شملت بلديات وادي الزهور وأولاد عطية والزيتونة وكركرة وتمالوس جدد ذات المسؤول تطميناته لسكان مناطق الظل قائلا بأن "كل الانشغالات عبر الوطن تم إحصاؤها وحصرها وإدراجها ضمن التطبيقة المعلوماتية لمتابعتها بدقة".

وقد أشرف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية خلال زيارته للمناطق النائية ببلديات الجهة الغربية على إطلاق عدة مشاريع لتحسين الظروف المعيشية للسكان في مقدمتها وضع حيز الخدمة لنظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب و توسيع الكهرباء الريفية ونظام تزويد بعض السكنات الريفية المتناثرة بالطاقة الشمسية .

وكان ذات المسؤول قد أشرف أمس السبت في اليوم الأول من زيارة العمل والتفقد لهذه الولاية على إطلاق عدة مشاريع ببلديات الجهة الشرقية للولاية وهي بكوش لخضر والسبت وأولاد حبابة والحروش وبن عزوز كما استمع لانشغالات سكان هذه المناطق.