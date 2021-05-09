أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد، نصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتطوير الرياضيات.

وقال بن زيان في منشور عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، إن اللجنة تتكون من خبراء ومسؤولين في قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد وزير التعليم العالي على الأهمية التي تُوليها الهيئات العليا للدولة للمادة التعليمية الأساسية والتي سخرت لها إمكانيات كبيرة على غرار مدرسة وطنية عليا بالقطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله في العاصمة، ستفتح أبوابها تزامنا مع الدخول الجامعي المقبل.