رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، طلب رفع الرقابة القضائية الذي قدمته هيئة دفاع كريم طابو وسليمان حميطوش.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس قد أمر بوضعهما تحت إجراء الرقابة القضائية بعد شكوى رفعها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، بتهمة "عرقلة أداء مهامه أثناء تشييع جنازة المحامي علي يحي عبد النور يوم 26 أفريل الفارط".

كما أيدت ذات الغرفة الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بخصوص طلب النيابة العامة وضع كريم طابو و سليمان حميطوش رهن الحبس المؤقت.

ووجهت لكريم طابو وسليمان حميطوش تهم "التحريض على التجمهر، القذف، السب والشتم، إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها".

وكان كريم طابو، اتهم بمحاولة رفقة أشخاص آخرين، طرد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، من مقبرة بن عكنون بالعاصمة ومنعه من حضور تشييع جنازة عميد الحقوقيين علي يحيى عبد النور الذي توفي في 25 أفريل الماضي عن عمر ناهز المائة عام.