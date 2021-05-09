أشرف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي عميد أول للشرطة "عكاش مكيد " ممثلا للمدير العام للأمن الوطني على تنصيب عميد أول للشرطة "شعيب مسعود " رئيسا جديدا لأمن ولاية تيممون

وجرت مراسم التنصيب بقاعة سينما إفريقيا وسط مدينة تيممون بحضور السلطات المحلية المدنية والأمنية وممثلي الأسرة الثورية ومواطنين يمثلون مختلف أطياف المجتمع المدني .

وكان الرئيس الجديد يشغل منصب نائب رئيس أمن ولاية ورقلة، وبالمناسبة حث المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الغربي مسؤول الأمن الولائي الجديد على ضرورة التحلي بروح الواجب والمسؤولية، داعيا في ذات الوقت مجموع أفراد الأمن الولائي إلى الالتزام بتعليمات مسؤوليهم والتحلي بالضمير المهني والانضباط .