كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، موقف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد من مغادرة الفريق هذا الصيف، رغم تبقي موسم في عقده.

وازدادت الشائعات حول مستقبل زيدان خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.

وأثار زيدان الجدل حول مستقبله بعد تصريحات أمس، والتي قال فيها: "أركز على إنهاء الموسم، ما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور أسهل للنادي لأنه لطالما قدم لي كل شيء، لكن في الوقت الحالي، هدفي هو الفوز في المباريات الأربع المتبقية وإنهاء الموسم بشكل جيد، هذا ما يجعلني مشغولًا".

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يضع زيدان على رأس أولوياته لخلافة أندريا بيرلو، الذي قدم موسمًا سيئًا للغاية في تورينو.

ويتوقع يوفنتوس أن يرحل زيدان عن مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر تلك الفرصة للانقضاض عليه وإحضاره إلى السيدة العجوز.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، هو الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد.