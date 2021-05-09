يتواصل الانخفاض في حالات الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الجزائر، إذ تم تسجيل 204 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

و كانت الجزائر قد سجلت 208 إصابة في حصيلة وزارة الصحة السابقة.

و بهذه الأرقام الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، منذ ظهور الجائحة في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 124.104 حالة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3.328 وفاة.

و أضافت وزارة الصحة أن 140 مريضا تماثلوا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لينتقل العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس إلى 86.420 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد بيان الوزارة بأنه تم إحصاء 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.