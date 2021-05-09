أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على ضرورة التصريح بالمسيرات من طرف المنظمين، بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة.

و جاء في بيان لها نشر اليوم الأحد أنه "من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية وعدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور".

وأضاف البيان أن "المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطــيرة ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم"

وطلبت وزارة الداخلية، حسب البيان، بضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون وهذا لدى المصالح المختصة.

وأوضح بيان الداخلية، أنه قد يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس.