فندت وزارة الثقافة كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بخصوص إطلاق تسميات غير حقيقية على قاعات السينما في الجزائر.

وأوضحت الوزارة أنه تم استخدم البعض لصورا مزيفة بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم

و جاء في بيان الوزارة: "تداولت بعض صفحات الوسائط الاجتماعية إطلاق تسميات غير حقيقية على قاعات السينما في الجزائر، واستخدم بعضهم صورا مزيفة بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم".

وأوضحت الوزارة : "وإذ تنفي وزارة الثقافة والفنون التزييف الذي يطال بعض القاعات فإنها تسجل أن تسمية سينما أفلو (سيدي عقبة) منذ سبعينيات القرن الماضي، وليست وليدة إعادة الفتح، وقد استلمتها وزارة الثقافة والفنون من بلدية أفلو سنة 2013 بقرار تخصيص، وتم ترميمها وتجهيزها لتكون عمليّة".

وتابعت : "بخصوص التسميات فإنّ الوزارة تولي الأمر عناية كبرى، وتربط الفضاءات بما ينسجم ورموز الأمة، وتصغي إلى كل الٱراء المعتدلة والأصيلة".