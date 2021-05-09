توفي شخص و أصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة أمس السبت بالقرب من قرية أوهانت بولاية إيليزي، حسب ما أفادت الأحد مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بالقرب من الفرع البلدي أوهانت كان على متنها أربعة أشخاص من عائلة واحدة، مما أدى إلى وفاة شخص (29 سنة) وإصابة باقي الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ذات المصدر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بالمركز المتقدم بأوهانت لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إن أميناس وإسعاف الجرحى، حسب ذات المصدر.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا للكشف عن أسباب الحادث.