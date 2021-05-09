نظم، اليوم الاحد، التكتل النقابي وقفة احتجاجية امام مقر مديريه التربيه لولاية البويرة رافعين مطالب تخص رفع القدرة الشرائية والرجوع الى التقاعد النسبي وتطبيق المراسيم الخاصه في القانون النموذجي 17/162 وكذا اعادة الاعتبار الأطقم الإدارية بما فيها رئيس المصلحه البيداغوجيه.

و خلال ذات نفس الوقفه الاحتجاجية، طالب التكتل بتصنيف الناظر مع موظفي الإدارة مع التمكين من منحه التأطير الإداري وفتح له مجال الترقيه لرتبة مفتش. كما طالب المحتجون بتدخل المسؤول الأول على الهرم السلطة.

واعتبر ممثلو التنظيمات النقابيه لقطاع التربية ممن تحدثوا إلى الخبر أن أمور وظروف الموظف تسير من السيء الى الأسوء، وذلك راجع الى الاختلالات في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية.