كما كان متوقعا تجمهر صبيحة اليوم الأحد التكتل النقابي في وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية رافعين نفس المطالب التي دونت في البيان منها رفع القدرة الشرائية، والرجوع إلى التقاعد النسبي، وتطبيق المراسيم الخاصة بالقانون النموذجي162/17، وكذا إعادة الاعتبار للأطقم الإدارية بما فيها رئيس المصلحة البيداغوجية.

بالاضافة لتصنيف الناظر مع موظفي الإدارة مع تمكينه من منحة التأطير الإداري وفتح له مجال الترقية بعد 5 سنوات لرتبة مدير ثانوية، و8 سنوات لرتبة مفتش، حيث أنهم يطالبون تدخل رئيس الجمهورية قبل تفاقم الأزمة.

وفي حديث لـ "الخبر" تأسف بلقايد عبد بلقاسم الأمين الوطني مسؤول التنظيم للمجلس الوطني لنظار الثانويات لما آل إليه القطاع أين أصبح حال موظف قطاع التربية أسوأ من أي موظف في قطاع الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من اختلالات في القانون الأساسي الذي تعاني منه الأطقم الإدارية بصفة عامة والنظار بصفة خاصة،مطالبا بإعادة تصنيف فئة النظار إلى صنف 16.