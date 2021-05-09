تحصل نادي مولودية الجزائر، على رخصة لبناء مركز للتدريب بزرالدة.

وحسب ما جاء في منشور لوزارة الطاقة والمناجم ، اليوم الأحد ، فان المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والمعمارية وهي فرع سوناطراك هي التى ستشرف على عملية التشييد.

وأضافت الوزارة ،أن تنفيذ هذا الاجراء جاء اثر اللقاء الأخير ليوم السبت 24 افريل 2021 الذي جمع المسؤولين عن قطاع الطاقة و المناجم والشباب والرياضة و السلطات المحلية و كذا ممثلي لجان الأنصار ولاعبين سابقين لمولودية الجزائر.