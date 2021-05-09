يعيش الدولي الجزائري كريم عريبي وضعية صعبة رفقة فريقه نيم الفرنسي، إذ اصبح الهداف السابق للنجم الساحلي التونسي خارج حسابات المدرب باسكال بلانكي.

واستبعد عريبي رفقة بعض اللاعبين من السفرية الخاصة لمواجهة زميليه في " الخضر" فريد بولاية والحارس ألكسندر أوكيجا لاعبا نادي ماتز، وليست المرة الأولى التي يكون فيها غائب عن المباريات.

وعكس عريبي فإن مواطنه زين الدين فرحات يواصل المشاركة بإنتظام مع نيم إذ أثنى اليوم الأحد الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم معتبرة إياه الخطر الأكبر من جهة نيم إذ وصل عدد كراته الحاسمة منذ إنضمامه إلى " التماسيح" إلى 14 تمريرة.