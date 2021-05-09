اتفق النادي الصفاقسي التونسي مع مدربه القديم-الجديد حمادي الدو لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للإسباني جوزي مورسيا لمدة موسم ونصف حسب مصادر من إدارة النادي ، ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وسبق لحمادي الدو العمل ضمن الطاقم الفني للنادي الصفاقسي كمساعد ،ثم عمل مع الفريق كمدرب أول، كما خاض من قبل تجربة تدريبية في الجزائر وأشرف على دفاع تاجنانت واتحاد الحراش.

و سيواجه النادي الصفاقسي يوم الأحد 16 ماي بملعب الطيب المهيري شبيبة القبائل في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.