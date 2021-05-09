التمس ممثل النيابة لدى محكمة وهران، صبيحة اليوم، عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة ضد بن حضرية حفيظ الناشط في مسيرات وهران بتهمة التحريض على التجمهر و من المنتظر المداولة في القضية بجلسة 23 ماي القادم.

في سياق ذي صلة، و حسب المحامين يواصل ثلاثة متهمين محبوسين إضرابهم عن الطعام بالمؤسسة العقابية بوهران منذ إيداعهم الحبس من طرف قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في 29 أفريل الماضي، للتنديد بمتابعتهم لمجرد نشاطهم في الحراك بتهم جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة و المساس بوحدة التراب الوطني و جناية الإنخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج و داخل التراب الوطني و جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات و أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية لجميع المتهمين و جناية استخدام وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم أو جماعة.

ويتواجد ضمن المتابعين قدور شويشة الاستاذ الجامعي و النقابي و نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وزوجته جميلة لوكيل الصحفية و العضوة في نفس الرابطة الحقوقية بالإضافة إلى الصحفي سعيد بودور و مجموعة من نشطاء الحراك، تم توقيفهم أثناء مسيرة الجمعة 23 أفريل الماضي.

علما أن غالبية المتهمين سبق لهم أن استفادوا من البراءة في قضايا ذات صلة بنشاطاتهم في المسيرات الشعبية.