تحدث مدرب شباب بلوزداد زوران مانولوفيتش، عن إقصاء فريقه من منافسة كأس الرابطة عقب خسارته بركلات الترجيح أمام نجم مقرة في المواجهة التي احتضنها ملعب جويلية.

وقال زوران في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك: " بالنسبة لي سيطرنا على المباراة دون تسجيل الأهداف لم نركز كثيرا في بعض الأحيان، لكن هذه كرة القدم، في آخر دقيقتين قد تكون الأفضلية للفريق الآخر وإن تمكّن من التسجيل قد يفوز قبل ضربات الجزاء".

مضيفا :" على بعض اللاعبين تغيير طريقة تفكيرهم وعلينا تغيير فلسفة لعبنا مستقبلا، لأن بعضهم يعتمدون على الفرديات دون اللعب الجماعي".