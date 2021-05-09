حذرت فلسطين،اليوم الأحد، من دعوات لاقتحام استيطاني جماعي للمسجد الأقصى غدا الإثنين، واتهمت الحكومة الصهيونية بتوسيع مشاركة "المنظمات الإرهابية" في الاعتداءات ضد القدس.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان ، إنها تحذر من "دعوات التحشيد المتصاعدة التي تطلقها جهات رسمية صهيونية وبلدية الاحتلال في القدس والجمعيات الاستيطانية المتطرفة، للمشاركة في مسيرات استفزازية في شوارع وأحياء القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة".

وأضافت أن دعوات التحشيد تتضمن "اقتحاما جماعيا للمسجد الأقصى المبارك، يوم غد الإثنين، تحت شعار ما يسميه الاحتلال يوم توحيد القدس". مطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان، بمناسبة ما يسمى يوم "توحيد القدس" العبري.

ويوم "توحيد القدس" هو اليوم الذي احتل فيه الكيان الصهيوني القدس الشرقية عام 1967.