فى إطار التحضير الجيد لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران2022 ، قررت الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية بالتنسيق مع كل من لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية و مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران و رابطة الملاحة الشراعية لولاية وهران ، تنظيم بطولة وطنية كحدث رياضي ، ابتداء من شهر جوان القادم.

وتم تقسيم البطولة الوطنية الى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، بالأندلسيات بمدينة وهران في جميع الإختصاصات وذلك من 27 جوان إلى غاية 3 جويلية.

المرحلة الثانية بشواطئ تامنفوست ببلدية المرسى شرقي العاصمة ، من 14 إلى 17 جويلية القادم " اختصاص الكايت سارف" وهو أول بطولة في هذا الاختصاص في الجزائر.

المرحلة الثالثة، وهي المحطة الختامية بسواحل ولاية جيجل ما بين 15 و18 سبتمبر 2021.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك فإنه سيتخلل هذه البطولة منافستين، إحداهما هي كأس الجزائر بسكيكدة والأخرى تجمعا للمواهب الشابة بالجزائر شاطئ شرقي العاصمة، من 2 الى 4 سبتمبر المقبل.