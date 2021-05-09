شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الأحد، في خامس عملية تفريغ لمخازن البطاطا وضخها في أسواق الجملة ونقاط البيع المعتمدة المنتشرة عبر تراب الوطن.

وأوضح الديوان في بيان عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن هذه العملية التي باشرها الديوان بالتعاون مع 09 متعاملين مخزنين شملت 06 ولايات (الجزائر، بومرداس، عين الدفلى، المدية، البويرة وغليزان)، حيث ستشهد ضخ كميات إضافية من البطاطا تماشيا واحتياجات السوق من هذه المادة واسعة الاستهلاك.

وأبرز الديوان أن الإجراء جاء استمرارا لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جشع المضاربين، من خلال تموين أسواق الجملة بشكل استباقي بالكميات اللازمة من البطاطا، خصوصا في أيام عيد الفطر واقتراب عودة نشاط المطاعم بعد التوقف الذي شهدته خلال رمضان.