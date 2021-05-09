أعلن اليوم الأحد، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، أن هناك مفاوضات دقيقة تتم حاليا بشأن مكان المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بعد سلسلة من المشاورات.

وسيجمع النهائي بين العملاقين الإنجليزيين مانشستر سيتي وتشلسي يوم 29 ماي، وكان يفترض أن يقام في إسطنبول، لكن تقارير عدة، خلال الأيام الأخيرة، أشارت إلى محاولات لنقل المباراة للعام الثاني من إسطنبول بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثيرت الشكوك حول مقر المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر، مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ غوف وسائل الاعلام ، بشأن المكان المحتمل للنهائي قائلا: "توجد مفاوضات مفصلة حاليا"، مضيفا: "يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت إسطنبول حرمت أيضا من استضافة نهائي رابطة أبطال أوروبا الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا، الذي استضافته العاصمة البرتغالية لشبونة و عادت فيه الغلبة لبايرن ميونيخ على باريس سان جرمان، وأشارت تقارير عدة إلى أن ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية قد يكون البديل.