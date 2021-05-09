تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثاني بأمن ولاية بومرداس، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج حقن مخدرة وقنب هندي تنشط بإقليم بومرداس.

وحسب مديرية الأمن الولائي لبومرداس في بيانها اليوم، فان الأمن الحضري الثاني لحي 800 مسكن تمكنت من الاطاحة بعناصر العصابة التي يترأسها مسبوقين في الإجرام، على مستوى حي 11 ديسمبر بوسط مدينة بومرداس، يبلغان من العمر 29 و 37 سنة، وتم ضبط 46 قرص مهلوس، 56 غرام مخدرات من نوع القنب الهندي، 03 سوائل حقن مخدر ومبلغ مالي يقدر بـ 28000 دج يمثل عائدات بيع تلك السموم.