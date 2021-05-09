ثمن مدرب اتحاد الجزائر منير زغدود، الفوز المحقق من قبل فريقه على الجار مولودية الجزائر بهدفين دون رد على ملعب عمر حمادي، مزيحا بذلك " الغريم" من سباق كأس الرابطة بنسختها الجديدة.

وقال زغدود في تصريحات للصفحة الرسمية للإتحاد على الفايسبوك: " فوز مهم سيساعدنا على التحضير بأريحية للمواجهات القادمة، لقاء الداربي هذا لم يكن سهل أمام منافس يمتلك لاعبين في المستوى ولديهم الخبرة".

مضيفا:" الخصم كان أكثر منافسة منا وخاض مباريات عديدة مقارنة بنا، عرفنا كيف نسيّر فترات الضغط ومراحل القوة والضعف، بعد تسجيلنا للهدف الأول عرفنا بأنهم سيخرجون من منطقتهم للتسجيل والعودة في النتيجة وبالتالي ترك مساحات أكثر، الأمر الذي جعلنا نضيف الهدف الثاني وأنهينا اللقاء في أريحية".