أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسلة رسمية للاتحادات الوطنية بالقارة السمراء , يتضمن قرارات خاصة بالموسم المقبل من بينهم ضرورة إرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال موعد أقصاه 30 جوان، حسبما ما جاء عبر موقع " سكاي نيوز".

مراسلة " الكاف" أخلطت حسابات أكثر من اتحاد كروي، بسبب عدم انتهاء البطولات المحلية المؤهلة إلى المنافسات القارية، قبل الموعد المذكور، وذلك نتيجة لتأخر انطلاق الموسم الكروي لديهم، جراء تفشي فيروس كورونا.

وإذا كانت الأمور محسومة في الدور التونسي، الجيبوتي، الليبي والموريتاني إلا أن الوضع في 4 دوريات أخرى شائك تماما وهم المصري والمغربي والجزائري والسوداني، إذ أعلنت اتحاد الكرة في مصر والمغرب عدم انتهاء المسابقات قبل أوت المقبل، وهو نفس الحال للرابطة المحترفة الأولى في الجزائر الذي سيسدل الستار على منافسته بعد 18 جولة شأنه شأن الدور السوداني الذي لن يتمكن من إنهاء الموسم في غضون 7 أسابيع.

وهناك سيناريوهان لتجاوز هذه الأزمة، حيث طالبت الكاف مسؤولي الاتحادات التي أنهت مسابقاتها بشكل طبيعي، الالتزام بالمعايير المعروفة، أما بالنسبة للدول التي قررت إلغاء الموسم بالكامل فسيتم مشاركة الفرق التي تواجدت بالمنافسات القارية في الموسم الماضي.