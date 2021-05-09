هكذا يتم استرجاع ثقة المواطن حسب جراد

أخبار الوطن
9 مايو 2021 () - خ.د
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أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد ، بالمدرسة الوطنية للإدارة، على افتتاح يوم دراسي حول "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية".

و خلال كلمة ألقاها جراد ،أكد فيها على ضرورة استرجاع الثقة بين المواطن والحكومة من خلال اجراء تشخيص دقيق للفساد ورصد مختلف السلوكيات المنحرفة .

وقال الوزير الأول ،أن استعادة الثقة شرط أساسي ولن يتحقق إلا بتحسين علاقة المواطن بالادارة .

وشدد جراد على ضرورة توفير مجموعة من الآليات التي تضبط السير الحسن للمرفق العام. 

كما ذكر جراد بحرص الحكومة على رقمنة الإدارة للقضاء على "لبيروقراطية".

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