أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد ، بالمدرسة الوطنية للإدارة، على افتتاح يوم دراسي حول "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية".

و خلال كلمة ألقاها جراد ،أكد فيها على ضرورة استرجاع الثقة بين المواطن والحكومة من خلال اجراء تشخيص دقيق للفساد ورصد مختلف السلوكيات المنحرفة .

وقال الوزير الأول ،أن استعادة الثقة شرط أساسي ولن يتحقق إلا بتحسين علاقة المواطن بالادارة .

وشدد جراد على ضرورة توفير مجموعة من الآليات التي تضبط السير الحسن للمرفق العام.

كما ذكر جراد بحرص الحكومة على رقمنة الإدارة للقضاء على "لبيروقراطية".