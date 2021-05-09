بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين و298 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 158 مليون وما يقارب من 360 ألف إصابة، تعافى منهم 136 مليون و 715 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 783 ألفا و220 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,030 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (595,588 وفاة)، والبرازيل (421,484 وفاة)، والهند (242,398 وفاة)، والمكسيك (218,928 وفاة)، وبريطانيا (127,603 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (33,454,581 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ22 مليونا بواقع (22,296,414 إصابة)، والبرازيل (15,150,628 إصابة)، وفرنسا (5,767,959 إصابة)، وتركيا التي تخطت اليوم عتبة الـ5 ملايين (5,016,141 إصابة). ومنذ أيام والهند تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن أمريكا ما تزال تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.