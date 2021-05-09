كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني "، اليوم الأحد، عن الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة بالمسيلة.

وأوضحت ذات الهيئة في نشرية على تطبيق "طريقي" عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف على مستوى وادي أمسيف مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

أما في ولاية بسكرة الطريق الولائي رقم 36أ الرابط بين بلديتي الحوش وسيدي عقبة مغلق، بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الجدي.

الطريق الولائي رقم 60 ب على مستوى وادي جدي بلدية رأس الميعاد مغلق بسبب إرتفاع سيول الأمطار الأخيرة. ونصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرق بتوخي الحيطة والحذر.