عاد تشيلسي بانتصار ثمين من ملعب الاتحاد، بالتغلب على مانشستر سيتي (2-1)، ليلة السبت، في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي التسجيل عبر رحيم ستيرلينج، في الدقيقة (44)، وعدل حكيم زياش النتيجة لتشيلسي، في الدقيقة (63)، قبل أن يسجل ماركوس ألونسو الهدف الثاني، في الدقيقة (93).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 80 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث.

في انتظار مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع الفريقين يوم 29 ماي الجاري.

وعلق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام تشيلسي بنتيجة (2-1)، مسلطًا الضوء أيضًا على ركلة الجزاء التي أهدرها سيرجيو أجويرو بعد تنفيذها على طريقة بانينكا.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت مباراة متقاربة، لكن بشكل عام لعبنا بصورة جيدة للغاية، أهدرنا فرصتنا في آخر دقيقة من الشوط الأول مع ركلة الجزاء، هم فريق من القمة، كنا نلعب بصورة أفضل وكنا في موضع أفضل، ولكن في النهاية هم من نجحوا في التسجيل".