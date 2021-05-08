يحيي أكثر من 90 ألف مصل فلسطيني ليلة السبت، "ليلة القدر" في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وغير المسبوقة التي اتخذتها قوات الاحتلال في القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان مقتضب: "أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات الاحتلالية الصعبة، ومنع العديد من المصلين من الوصول والإغلاق على سكان الضفة الغربية".

وشددت قوات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها الأمنية غير المسبوقة في مدينة القدس تزامنا مع توافد آلاف الفلسطينيين على المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر.

اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية، مساء السبت، بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الصهيونية.

وأطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، قنابل الغاز وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين العزل في محاولة لإخلائهم من باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 53 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات عنيفة تجددت في محيط مدينة القدس، وتم نقل 8 منهم للمستشفى.

وأضافت في بيان: "معظم الاصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اعتداء بالضرب، وقنابل الصوت".