هاجمت جماهير مارسيليا، الفرنسي، إدارة فريقها، بعد أن رفضت التعاقد مع النجم الجزائري، رياض محرز، مرتين، بل وسخرت من قدراته.

الأمر الذي أشعل مواقع الواصل الاجتماعي، لاسيما "تويتر" غضبا، فغرد أحد مناصري الفريق الفرنسي، "فلنتذكر معا رئيسنا السابق الذي كان يعتقد أن محرز لا يملك الإمكانيات اللازمة التي تسمح له بحمل قميص أولمبيك مارسيليا".

وأضاف أخر "هل تذكرون تصريح لابرون نظرة ثاقبة بخصوص محرز، "يا له من رجل صاحب نظرة ثاقبة"

فيما غرد مناصر أخر، "فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بفضل محرز، يؤكد الخيارات السابقة التي قام بها لابرون برفضه التعاقد مع النجم الجزائري".