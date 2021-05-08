تنظم 14 نقابة في قطاع التربية، إضراب وطني، لمدة 3 أيام بداية من الغد، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية.

وطلبت النقابات تحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات بما فيها تلك المرتبطة بتأطير الامتحانات الرسمية.

كما طلبت النقابات باسترجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن، رغم تأكيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب استحالة الأمر حاليا.

ودعت النقابات الـ14 الوصاية إلى الإسراع بمراجعة القانون الخاص، وإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة البرامج والمناهج. إلى جانب إدماج العمال المهنيين والأسلاك المشتركة في قطاع التربية وإلغاء النظام التعاقدي.

وكذا إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية الوطنية.

وجاءت دعوة التكتل للإضراب على إثر الغليان الذي يعاني منه قطاع التربية.