رفع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، "الأرندي"، شكوى رسمية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقال الأرندي في بيان له أن "ملفات مرشحيه رفضت بحجج واهية وأحيانا الكيل بمكيالين في التعامل، منددا لما تعرض له مرشحوه في عدة دوائر انتخابية، وصفا القرار بالمجحف.

وندد الحزب بالمبررات التي رافقت قرارات رفض بعض المترشحين في قوائمه، مستدلا برفض قائمة المنطقة الأولى للجالية كاملة بحجة عدم استيفاء أحد المترشحين لشروط الترشح، بالإضافة إلى التقارير الأمنية التي أسقطت الكثير من المترشحين دون منحهم نسخا عنها لمعرفة الأسباب.