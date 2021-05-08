سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، كل من تونس ومالي وديا، يومي 06 و11 جوان المقبل.

وأوضحت "الفاف" في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أن محاربي الصحراء سيواجهون المنتخب المالي يوم 06 جوان المقبل، في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، على الساعة 20:45 د

وأشار المصدر، أن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه نظيره التونسي، يوم 11 من جوان، بالملعب الأولمبي، حمادي العقربي، براديس في تونس.

في وفي وقت سابق، أعلنت الفاف أن الخضر يواجه المنتخب الموريتاني يوم 03 جوان، وأن اللقاء سيلعب في بملعب مصطفى تشاكر، على الساعة 20 مساء.