دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات ومكونات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت مصادر إعلامية عن ماكرون قوله، في مؤتمر صحفي خلال القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في بورتو بالبرتغال: "أدعو الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير ليس فقط للقاحات، ولكن لمكونات تلك اللقاحات التي تمنع الإنتاج".

وأوضح أن "المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للبلدان الفقيرة والبلدان الوسيطة هو إنتاج المزيد".

وأضاف قائلا: "ارفعوا الحظر على التصدير ... على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نموا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل يومين دعمها لرفع براءات الاختراع عن لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19).