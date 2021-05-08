أعلن لاعب كرة اليد لنادي فالانس (الدرجة الفرنسية الثانية)، ساسي بولطيف، اليوم السبت، اعتزاله عن عمر 38 سنة.

و أوضح اللاعب الدولي الجزائري السابق على صفحته للتواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه وضع حدا لمشواره الرياضي بعد 21 عاما على الميادين، و الذي توج خلاله بلقب البطولة الإفريقية للأمم عام 2014 بالجزائر، و أنه يتحول إلى مهنة التدريب.

و كتب بولطيف في هذا السياق: "أغادر الميادين كلاعب لأصبح مدربا، مع أملي في تحقيق مشوار ثري و طويل، مثل الذي حظيت به كلاعب".

و يضيف المدافع الأيمن السابق ما يلي: "اعتزازي الكبير يكمن في تمثيل، بفخر و شرف، بلدي الجزائر لسنوات عديدة".

و يقول نادي فالانس عن اعتزال لاعبه: "بغض النظر عن اللقاء (الذي فاز به يوم الجمعة على شربور 28-26)، كانت هذه المباراة الأخيرة لساسي بولطيف. إنه لاعب كبير سيواصل مغامرته في كرة اليد و في مهام أخرى. فحظ موفق له".

و سبق لبولطيف أن لعب للفريق الوطني 115 مباراة مسجلا خلالها 201 هدف و ذلك ما بين 2008 و 2016.

بالإضافة إلى بطولة إفريقيا للأمم 2014 التي جرت بالجزائر و التي فاز بها "الخضر"، حصل بولطيف مع المنتخب الجزائري على المركز الثاني في دورة 2012 و الميدالية البرونزية في دورة 2010. كما اختير مرتين كأحسن ظهير في البطولة الإفريقية للأمم، و شارك مع المنتخب الجزائري، أربع مرات متتالية في بطولة العالم للكرة الصغيرة (2009، 2011، 2013 و 2015).

وعلى مستوى الأندية، توج بطلا للإمارات العربية سنة 2014 و فاز في العام الموالي بالكأس المحلية مع نصر دبي.