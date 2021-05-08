يواصل عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 التراجع، حسب الحصيلة اليومية المقدمة من طرف وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات، التي أفادت أن الجزائر سجلت 208 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، ستة (6) وفيات و 131 حالة شفاء من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و كانت الجزائر قد سجلت في الحصيلة السابقة 219 إصابة، 8 وفيات و 142 حالة تشافي من الفيروس.

و بهذه الارقام الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 123.900 إصابة مؤكدة.

و أضاف المصدر أن عدد الوفيات بلغ 3.321 حالة، أما العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس فبلغ 86.250 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة.

كما تم إحصاء 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 12 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.