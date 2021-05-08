اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم عدة إجراءات وتدابير إدارية خاصة بالمراقبة الدورية للأنشطة التجارية تمثلت في الغلق الفوري لـ22 محلا تجاريا وتقديم 143 إعذارا، إثر تسجيل 174 مخالفة للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل الماضي إلى غاية 5 ماي الجاري، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان لمصالح ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المراقبة الدورية مكنت من مراقبة 2116 متجر ومحل إلى جانب 2096 عملية مراقبة من طرف مصالح الشرطة واللجان الولائية المختلطة.